Опубликовано видео с мотофестиваля в Москве

Открытие фестиваля было на Проспекте Сахарова. Там же для участников и гостей мероприятия провели развлекательную программу — артисты выступали в народных костюмах с танцами, а также приветствовали обравшихся в необычных образах на ходулях. Известно, что в мотоколонне были участники мотоклубов и любители.