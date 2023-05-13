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Опубликовано видео с мотофестиваля в Москве

Ежегодный весенний мотофестиваль стартовал в Москве. Видео с места событий было опубликовано в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Открытие фестиваля было на Проспекте Сахарова. Там же для участников и гостей мероприятия провели развлекательную программу — артисты выступали в народных костюмах с танцами, а также приветствовали обравшихся в необычных образах на ходулях. Известно, что в мотоколонне были участники мотоклубов и любители.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением «Московского мотофестиваля» 13 мая будет на время закрыто движение транспорта на внешней стороне Садового кольца. До 15:00 будет закрыт проезд на улице Маши Порываевой.

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