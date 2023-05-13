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Медведь Диксон в Московском зоопарке научился делать трюки

Медведь Диксон, привезенный в Московский зоопарк на реабилитацию с Севера, научился новым трюкам, сообщает Telegram-канал KP.RU. Теперь он умеет подавать зоологам палочку из вольера и давать лапой пять.

Медведь Диксон в Московском зоопарке научился делать трюки
© Мослента

Сообщается, что задние лапы хищника пока остаются парализованными, однако это не мешает ему передвигаться по вольеру на передних лапах и даже плавать в бассейне. Там же он охотиться за рыбой.

Когда медведь хочет есть или общаться, он начинает издавать звуки, которые специалисты зоопарка в шутку сравнивают с пением. Также известно, что Диксон стал чаще выходить в уличный вольер, поэтому каждый посетить Московского зоопарка сможет увидеть его вживую.

Ранее были раскрыты особенности поведения медведя Диксона в дождливую погоду.

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