$77.20+1.3284.25+1.36

20 станций московского метро отремонтируют

20 станций московского метро отремонтируют специалисты. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Основные работы проведут на центральных станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

20 станций московского метро отремонтируют
© РИА Новости

Здесь будут отремонтированы лестницы, убраны водопроявления, отштукатурены потолки, убран за стены кабель, восстановлено мраморное и гранитное покрытие и отремонтированы деревянные и металлические элементы.

В департаменте подчеркнули, что ограничения будут кратковременными и не доставят неудобств пассажирам. Прекращение движения поездов будет проходить только в выходные дни и в сезон отпусков.

Так, уже с 20 мая по 9 июня ограничения будут введены на станциях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар». Кроме того, будут закрыты входы и выходы с «Чеховской» и «Цветного бульвара». Сами станции будут работать.

Ранее россияне вспомнили снесенный павильон метро в центре Москвы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий