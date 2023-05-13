20 станций московского метро отремонтируют специалисты. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Основные работы проведут на центральных станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

Здесь будут отремонтированы лестницы, убраны водопроявления, отштукатурены потолки, убран за стены кабель, восстановлено мраморное и гранитное покрытие и отремонтированы деревянные и металлические элементы.

В департаменте подчеркнули, что ограничения будут кратковременными и не доставят неудобств пассажирам. Прекращение движения поездов будет проходить только в выходные дни и в сезон отпусков.

Так, уже с 20 мая по 9 июня ограничения будут введены на станциях «Менделеевская», «Чеховская» и «Цветной бульвар». Кроме того, будут закрыты входы и выходы с «Чеховской» и «Цветного бульвара». Сами станции будут работать.