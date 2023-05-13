$77.20+1.3284.25+1.36

Все перелетные птицы вернулись после зимовки в Москву

В столицу вернулись все перелетные птицы после зимовки, в этом году такое произошло раньше планируемого времени, сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в субботу, 13 мая.

Все перелетные птицы вернулись после зимовки в Москву
© вечерняя москва

В департаменте отметили, что на природных территориях города специалисты увидели чечевицу, которая обычно прилетает позже всех.

— На сегодняшний день в столицу вернулись все перелетные птицы. В этом году пернатые возвращались раньше срока, — сказали в пресс-службе.

В столицу также вернулись после зимовки обыкновенные кукушки.

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды спасли желтоголового королька, занесенного в Красную книгу Москвы. Об обессилевшей птице сообщили горожане.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий