Кукушки вернулись в Москву после зимовки

«Поедая огромное количество вредных насекомых, кукушка контролирует их численность. Особая их заслуга состоит в том, что они единственные из столичных птиц поедают мохнатых гусениц, массовое размножение которых может привести к значительному повреждению и уменьшению зеленых насаждений», - добавили в Мосприроде.