$77.20+1.3284.25+1.36

Кукушки вернулись в Москву после зимовки

В столицу с приходом тепла вернулись кукушки, сообщается в Telegram-канале Мосприроды.

Кукушки вернулись в Москву после зимовки
© РИА Новости

«В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» специалисты Мосприроды услышали первое в этом году пение обыкновенной кукушки. Эта неприметная птаха занесена в Красную книгу Москвы под II категорией редкости», - говорится в публикации.

Эти птицы очень важны для природных территорий, подчеркнули специалисты.

«Поедая огромное количество вредных насекомых, кукушка контролирует их численность. Особая их заслуга состоит в том, что они единственные из столичных птиц поедают мохнатых гусениц, массовое размножение которых может привести к значительному повреждению и уменьшению зеленых насаждений», - добавили в Мосприроде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий