Кукушки вернулись в Москву после зимовки
В столицу с приходом тепла вернулись кукушки, сообщается в Telegram-канале Мосприроды.
«В природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» специалисты Мосприроды услышали первое в этом году пение обыкновенной кукушки. Эта неприметная птаха занесена в Красную книгу Москвы под II категорией редкости», - говорится в публикации.
Эти птицы очень важны для природных территорий, подчеркнули специалисты.
«Поедая огромное количество вредных насекомых, кукушка контролирует их численность. Особая их заслуга состоит в том, что они единственные из столичных птиц поедают мохнатых гусениц, массовое размножение которых может привести к значительному повреждению и уменьшению зеленых насаждений», - добавили в Мосприроде.
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