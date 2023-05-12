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Москва онлайн покажет парад поездов на Большой кольцевой линии

13 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первый парад поездов на Большой кольцевой линии. В мероприятии примут участие семь составов разных моделей.

Москва онлайн покажет парад поездов на Большой кольцевой линии
© Москва 24/Лидия Широнина

Парад будет приурочен к 88-летию столичного метрополитена, которое празднуется 15 мая.

По этому же случаю с 13 по 16 мая на станции "Партизанская" будет работать выставка ретровагонов. Посетители смогут увидеть пять исторических вагонов, в том числе служебные.

Смотрите прямую трансляцию 13 мая в 08:55 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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