Москва онлайн покажет парад поездов на Большой кольцевой линии

13 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть первый парад поездов на Большой кольцевой линии. В мероприятии примут участие семь составов разных моделей.

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Парад будет приурочен к 88-летию столичного метрополитена, которое празднуется 15 мая.

По этому же случаю с 13 по 16 мая на станции "Партизанская" будет работать выставка ретровагонов. Посетители смогут увидеть пять исторических вагонов, в том числе служебные.