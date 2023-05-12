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Москва онлайн покажет массовый забег в центре столицы

14 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть крупнейший забег России на дистанцию 21,1 километра – Московский полумарафон.

Москва онлайн покажет массовый забег в центре столицы
© Москва24

Маршрут полумарафона пройдет по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Котельнической и Краснохолмской.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщается с организаторами, волонтерами и участниками забега перед началом полумарафона.

Смотрите прямую трансляцию 14 мая в 08:35 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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