Москва онлайн покажет массовый забег в центре столицы

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщается с организаторами, волонтерами и участниками забега перед началом полумарафона.

Смотрите прямую трансляцию 14 мая в 08:35 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.