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Москвичам рассказали о программе празднования 88-летия столичного метро

15 мая Московскому метрополитену исполнится 88 лет. В честь этого в столице подготовили специальную праздничную программу для пассажиров. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Москвичам рассказали о программе празднования 88-летия столичного метро
© Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Так, 13 и 14 мая на Большой кольцевой линии (БКЛ) проведут парад поездов. Пассажиры смогут увидеть семь составов различных моделей и прокатиться в них.

С 13 по 16 мая на станции «Партизанская» пройдет выставка ретровагонов. В экспозицию вошли пять исторических вагонов, которые использовали как для перевозки пассажиров, так и в служебных целях.

Кроме того, пользователей метро ждет конкурс в честь дня рождения. Его проведут в социальной сети «ВКонтакте».

— За 88 лет метрополитен стал незаменимым транспортом для Москвы. По будням совершается около восьми миллионов поездок — огромная цифра, сравнимая с населением небольшой страны. Ко дню рождения метро мы подготовили много интересного — приглашаю всех присоединиться к нашему празднику, — приводит слова Максима Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Стали известны самые популярные станции Большой Кольцевой линии метро по количеству поездок в рабочий день — «Каширская», «Сокольники» и «Текстильщики».

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