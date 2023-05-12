Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником.
«Поздравляю медсестер и медбратьев с профессиональным праздником! Вы незаменимы в лечебном деле - вносите большой вклад в работу больниц и поликлиник. Вы помогаете врачам, пациентам и их родственникам. От внимательности, трудолюбия и компетентности медсестер и медбратьев зачастую зависит жизнь пациентов, их настрой на выздоровление», - написал Собянин.
Он подчеркнул, что данная работа требует мастерства и постоянной самоотдачи - для этого медсестры и медбратья в Москве совершенствуют свои навыки, осваивая нововведения в области цифровизации, работу на новейшем высокотехнологичном оборудовании.
«Интерес к вашей профессии растет, и мы готовим новое поколение специалистов. С этого года ученики московских медклассов могут получить профессию младшей медсестры или медбрата еще в школе. Учитывая ваш вклад в работу любой медорганизации, мы учредили специальные статусы «Московская медсестра» и «Московский медбрат», - отметил мэр.
По его словам, в настоящий момент в столичных медучреждениях работают около 50 тыс. медсестер и медбратьев.
«Спасибо за заботу о здоровье москвичей! Желаю удачи и всего самого доброго», - заключил Собянин.