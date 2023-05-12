Собянин поздравил медсестер и медбратьев с профессиональным праздником

«Поздравляю медсестер и медбратьев с профессиональным праздником! Вы незаменимы в лечебном деле - вносите большой вклад в работу больниц и поликлиник. Вы помогаете врачам, пациентам и их родственникам. От внимательности, трудолюбия и компетентности медсестер и медбратьев зачастую зависит жизнь пациентов, их настрой на выздоровление», - написал Собянин.