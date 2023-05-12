Александр Пушной назвал преимущество Москвы перед Парижем и Лондоном

«В той же Франции я часами не мог оплатить счет в кафе, а в Москве практически везде есть бесконтактная оплата. В некоторых европейских городах встречаются проблемы с доступностью такси. Например, мы были в Вене на концерте Фила Коллинза, который проходил на огромном стадионе. Когда концерт закончился, все люди пошли в метро, а мы решили пойти пешком. Одна из моих подруг захотела поехать на такси, но в Вене по воскресеньям такси не работают, мы около часа пытались поймать машину», — рассказал Пушной.