Бочкарев заявил об ускорении программы реновации в 10 районах Москвы

Программа реновации ускорена в 10 районах столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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По его словам, благодаря работе всех органов исполнительной власти города, а также организаций, задействованных в реализации программы реновации жилого фонда, удалось приблизить сроки отселения 29 домов.

Он добавил, что с начала года уже обеспечили подбор 22 территорий, а также ввод в эксплуатацию 21 дома.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, в свою очередь, отметил, что город постоянно ведет анализ имеющегося ресурса жилой площади, необходимого для расселения домов.

Он добавил, что на сроки отселения влияют, как подобранные стартовые площадки, так и темпы проектирования, строительства и передачи домов под заселение.