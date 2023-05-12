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Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая

Плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону, начнутся в столице в понедельник 15 мая. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая
© РИА Новости

"Ежегодные плановые отключения горячей воды стартуют после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому, - отметил Петр Бирюков. - Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать".

Он напомнил, что максимальный срок отключения горячей воды составляет до десяти дней при законодательном нормативе 14 дней.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что все работы на системах горячего водоснабжения будут завершены в установленный срок - до 1 сентября.

"В общей сложности проведем гидравлические испытания 17 тыс. километров тепловых сетей, предстоит подготовить к отопительному сезону более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов, - рассказал Петр Бирюков. - Прошедший отопительный сезон в Москве прошел штатно, теплоснабжение потребителей было обеспечено в полном объеме".

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