В Москве после капремонта по новому стандарту открылись уже 80 поликлиник

В Москве открыли уже 80 поликлиник, отремонтированных по новому стандарту. В них созданы комфортные условия для пациентов, принимают врачи всех необходимых специальностей и установлено самое современное оборудование. На сегодняшний день масштабная программа модернизации объектов амбулаторного звена выполнена на 40%. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Сегодня в Москве принимают пациентов уже 80 поликлиник, отремонтированных по новому стандарту. Таким образом мы выполнили программу модернизации амбулаторного фонда столицы уже на 40%. Общая площадь обновленных медучреждений на данный момент составляет более 270 тысяч кв. метров. После капремонта в них обновляются не только фасад и коммуникации, меняется сам подход к организации медицинской помощи. Поликлиника становится комфортнее, функциональнее и современнее", - рассказала Анастасия Ракова.

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После капремонта открылись 39 взрослых, 38 детских и 3 детско-взрослых поликлиники. Расположены они в 62 районах города. Теперь это просторные и светлые медучреждения, где сосредоточены все необходимые возможности для диагностики и лечения.

Планировка поликлиник тщательно продумана: самые востребованные врачи находятся на первых этажах, а кабинеты диагностики - рядом с профильными специалистами. Для медицинского персонала оборудованы комнаты для отдыха, а для пациентов предусмотрены уютные зоны ожидания с эргономичной мебелью, телевизорами и кондиционерами. Такая обстановка формирует дружелюбную атмосферу и создает у посетителей позитивный настрой.

Во всех поликлиниках устанавливают медицинскую технику последнего поколения: маммографы, аппараты УЗИ, рентген-аппараты, оборудование функциональной диагностики. Головные здания также дополнительно оснащаются магнитно-резонансными и компьютерными томографами, аппаратами для исследования костной ткани и для контроля состояния больных с сердечно-сосудистыми патологиями.

Цифровое оборудование поликлиник подключают к единой медицинской платформе московского здравоохранения, благодаря чему данные автоматически передаются в систему. Для оценки результатов некоторых исследований - например, расшифровки ЭКГ или анализа лучевых снимков - применяется искусственный интеллект. Умные алгоритмы не заменяют врача, но позволяют повысить точность и скорость диагностики, а также сократить вероятность ошибок.