Музей Победы станет участником акции «Ночь музеев»
Музей Победы проведет бесплатные мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» 20 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.
«20 мая Музей Победы традиционно станет участником акции «Ночь музеев». Вход в музей с 18:00 до 23:00 будет бесплатным (кроме экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»)», - сказали в пресс-службе.
Там уточнили, что посетители музея смогут пообщаться с потомками героев Великой Отечественной войны.
«Встречи пройдут в интерьерах исторических диорам и экспозиций музея. Гости узнают подробности о жизни и боевом пути героев прошлого, увидят вещи из фондов Музея Победы, связанные с маршалами Коневым, Буденным, Рокоссовским, Еременко, Говоровым, Чуйковым, Казаковым. В величественном Зале славы истории подвигов Героев Советского Союза, чьи имена увековечены на мраморных пилонах, расскажут дети и внуки прославленных летчиков, разведчиков, артиллеристов», - пояснили в пресс-службе.
Посетители музея также встретятся с родственниками участников специальной военной операции (СВО).
«В рамках выставочного проекта «Zаветам Vерны» впервые будет презентован проект «ГЕРОИческая летопись: специальная военная операция» и представлены портреты военнослужащих, написанные в зоне СВО», - подчеркнули в пресс-службе.
Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация, добавил собеседник агентства.