Музей Победы станет участником акции «Ночь музеев»

«Встречи пройдут в интерьерах исторических диорам и экспозиций музея. Гости узнают подробности о жизни и боевом пути героев прошлого, увидят вещи из фондов Музея Победы, связанные с маршалами Коневым, Буденным, Рокоссовским, Еременко, Говоровым, Чуйковым, Казаковым. В величественном Зале славы истории подвигов Героев Советского Союза, чьи имена увековечены на мраморных пилонах, расскажут дети и внуки прославленных летчиков, разведчиков, артиллеристов», - пояснили в пресс-службе.