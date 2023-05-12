$75.88-0.8182.89-1.26

Музей Победы станет участником акции «Ночь музеев»

Музей Победы проведет бесплатные мероприятия в рамках акции «Ночь музеев» 20 мая. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

Музей Победы станет участником акции «Ночь музеев»
© РИА Новости

«20 мая Музей Победы традиционно станет участником акции «Ночь музеев». Вход в музей с 18:00 до 23:00 будет бесплатным (кроме экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!»)», - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что посетители музея смогут пообщаться с потомками героев Великой Отечественной войны.

«Встречи пройдут в интерьерах исторических диорам и экспозиций музея. Гости узнают подробности о жизни и боевом пути героев прошлого, увидят вещи из фондов Музея Победы, связанные с маршалами Коневым, Буденным, Рокоссовским, Еременко, Говоровым, Чуйковым, Казаковым. В величественном Зале славы истории подвигов Героев Советского Союза, чьи имена увековечены на мраморных пилонах, расскажут дети и внуки прославленных летчиков, разведчиков, артиллеристов», - пояснили в пресс-службе.

Посетители музея также встретятся с родственниками участников специальной военной операции (СВО).

«В рамках выставочного проекта «Zаветам Vерны» впервые будет презентован проект «ГЕРОИческая летопись: специальная военная операция» и представлены портреты военнослужащих, написанные в зоне СВО», - подчеркнули в пресс-службе.

Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация, добавил собеседник агентства.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий