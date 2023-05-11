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Москвичам напомнили о правилах участия в весеннем велофестивале

Жителям столицы напомнили о правилах участия в весеннем велофестивале. Об их соблюдении рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Москвичам напомнили о правилах участия в весеннем велофестивале
© Вечерняя Москва

Так, участникам спортивного мероприятия рекомендуется следовать со средней скоростью колонны, а именно 14-15 километров в час. Если же участник сомневается в своих умениях, то ему стоит держаться правой стороны трассы, чтобы его можно было объехать слева.

Не следует пренебрегать сигналами рукой во время движения и останавливаться резко. Перед заездом необходимо подготовить соответствующую экипировку для заезда, а именно шлем, перчатки и защиту для локтей и коленей.

На данном мероприятии запрещено пользоваться мобильным телефоном во время движения. Кроме того, здесь нельзя употреблять алкогольные напитки и курить. Заниматься рекламой, несогласованной с организаторами велофестиваля, а также приносить изображения с различной символикой или лозунгами также запрещено, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В Москве уже в 11-й раз стартовал велосезон. В этом году в столице будут работать 776 станций велопроката.

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