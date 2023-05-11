Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 11 мая

До 19:00 11 мая в Москве ожидается гроза и ветер с порывами до 12–15 метров в секунду. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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Во время непогоды горожанам рекомендуется лишний раз не выходить из дома. Если дождь и ветер застали на улице, то стоит переждать бедствие в помещении, метро или подземном переходе.

Отмечается, что водителям на дороге стоит избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. В случае возникновения неполадок стоит включить аварийную сигнализацию.

— В экстренных ситуациях нужно звонить по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.