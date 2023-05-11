$75.88-0.8182.89-1.26

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 11 мая

До 19:00 11 мая в Москве ожидается гроза и ветер с порывами до 12–15 метров в секунду. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 11 мая
© Вечерняя Москва

Во время непогоды горожанам рекомендуется лишний раз не выходить из дома. Если дождь и ветер застали на улице, то стоит переждать бедствие в помещении, метро или подземном переходе.

Отмечается, что водителям на дороге стоит избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. В случае возникновения неполадок стоит включить аварийную сигнализацию.

— В экстренных ситуациях нужно звонить по единому телефонному номеру вызова экстренных служб 112, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что предстоящая суббота в столице станет самым теплым днем на этой неделе, а в воскресенье температура незначительно снизится и пойдут дожди.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий