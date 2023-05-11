В каких парках Москвы посетить веревочные городки

На территории восьми парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы, в этом году будет работать 11 веревочных городков. Они предлагают любителям экстремальных ощущений провести время на маршрутах разной сложности.

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В парке «Фили» открыто два веревочных городка. Самый крупный — «ПандаПарк»: здесь предусмотрено девять маршрутов. Высота взрослых трасс достигает 20 метров, а с самых верхних точек открывается живописный вид на Москву-реку. Веревочный парк расположен в конце главной аллеи парка «Фили», в 500 метрах от главного входа со стороны улицы Барклая.

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Время работы: с 10:00 до 21:00. Время работы кассы: с 10:00 до 19:00. https://parkfili.ru/

Маленькие посетители смогут получить массу впечатлений также в детском веревочном парке FunГрад, расположенном на территории городка аттракционов. Это спортивно-развлекательная площадка уникального формата, которая дарит радостные эмоции и оставляет незабываемые впечатления у ребятишек и их родителей. Площадка представляет собой двухуровневую конструкцию. Первый уровень оборудован специально для взрослых: здесь располагаются гамаки и мягкие пуфы, где родители могут комфортно отдохнуть, наблюдая за детьми. Тут же находится детская игровая зона для малышей от 1 до 3 лет, где они могут отточить свои первые навыки в преодолении сеточных препятствий. Второй уровень расположен в 3,5 метрах от земли. Здесь детей от 4 до 12 лет ждут 24 увлекательных веревочных препятствия, уникальный трехмерный куб-лабиринт, интерактивные квесты, пиратские бои с игрушечными шариками.

График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. https://parkfili.ru/

В парке Олимпийской деревни также работают два веревочных городка. Один из них расположен в центральной части парка и представляет собой увлекательную спортивно-развлекательную площадку для всей семьи. С высоты веревочного городка открывается отличный вид на панораму парка и Олимпийские пруды. Гостям предлагают три маршрута разной степени сложности: детский, семейный и экстремальный. Также есть возможность пройти маршрут с инструктором.

График работы: ежедневно с 10:00 до 22:00. https://parkfili.ru/olimp

Другой веревочный городок в парке Олимпийской деревни — «Полет» — представляет собой огромный самолет, парящий в небе. Нижний ярус предусмотрен для маленьких пилотов от 4 до 10 лет, а верхний, с индивидуальными непрерывными страховочными системами, — для отважных летчиков ростом от 130 см. Веревочный парк находится на главной аллее, недалеко от храма Александра Невского.

График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. https://parkfili.ru/olimp

В парке «Красная Пресня» также работает веревочный парк. Поймать баланс, промчаться на тарзанке, перепрыгнуть не одно препятствие, развить ловкость и внимательность, найти на высоте новых друзей и полюбоваться природой — все это и не только можно сделать в самом центре Москвы. Маршруты для активного отдыха для взрослых и детей расположены на трех тропах:

— «Детская» — подходит детям от 4 лет, ростом от 100 см. Участникам предстоит преодолеть платформы, брусья, лестницы, канатную дорожку, препятствия с горками и многое другое;

— «Семейная» — для гостей старше 10 лет и выше 140 см. Бревна, качели, канатная дорогая и даже скала — главное препятствие альпинистов — встретятся на пути исследователя этого маршрута;

— «Экстремальная» — рекомендуется посетителям старше 16 лет и взрослым ростом от 150 см. Здесь предстоит проехаться по тросу на скейтборде, проползти по тоннелю, подняться наверх по плоской вертикальной лестнице, пройтись по брусьям в виде спирали ДНК.

Каждая тропа дополнительно делится на два уровня: А — полегче и В — посложнее.

График работы: ежедневно с 11:00 до 22:00. https://p-kp.ru/leisure/verevochnyy-park/.

Веревочный парк открылся и в Таганском парке. Он расположен в южной части основной территории, за детской площадкой. Общая длина маршрутов составляет 282 метра. Всего их в парке три: подростковый, семейный и экстремальный. Подростковый состоит из 10 препятствий, семейный и экстремальный — из 19. Также на территории предусмотрен веревочный парк для детей в возрасте от 4 лет: на маршруте длиной 90 метров находится 15 препятствий. Есть ограничения по росту и весу посетителей.

График работы: в будни с 10:00 до 20:00, в выходные и праздники с 10:00 до 21:00. https://www.parktaganskiy.ru/

В музее-заповеднике «Царицыно» спортивно-развлекательный комплекс «Веревочный парк» занимает площадь более 500 квадратных метров, высота парка — 10 метров, на которых расположены три этажа. Общее количество мостов — 73. И если с прохождением маршрута первого уровня справится дошкольник (ограничение по возрасту — от 3 до 8 лет и по росту — до 140 см), то верхние предназначены для людей, хорошо подготовленных физически. Парк построен с соблюдением всех современных требований безопасности. Непрерывная рельсовая страховка, альпинистское снаряжение, возможность выбрать один из трех маршрутов на каждом из уровней — все это поможет сделать пребывание на высоте комфортным и интересным. Также есть возможность воспользоваться услугами персонального тренера. Веревочный парк находится на Покровской стороне (рядом со спортивными площадками и футбольным полем) — поблизости с Покровскими воротами (вход №3).

График работы: будни с 11:00 до 21:00, выходные с 10:00 до 21:00. https://tsaritsyno-museum.ru/

В парке «Ходынское поле» открыт детский веревочный парк FunГрад. Он находится рядом с досуговый центром (около Центрального променада). Комплекс состоит из двух уровней. Первый рассчитан на детей и оснащен всем необходимым для безопасности оборудованием. Специально для ребят подготовлены различные развлекательные программы: игры, анимация, квесты. Также здесь можно найти огромный игровой самолет. Для удобства родителей подготовлена комфортная зона ожидания. Второй уровень рассчитан на детей ростом от 130 см и взрослых. Здесь посетителей экипируют в индивидуальную страховку, помогут преодолеть страх высоты. Организаторы подготовили различные варианты прохождения трассы, поэтому каждый сможет выбрать себе вариант по душе.

График работы: ежедневно с 10:00 до 21:00. https://parkhodynka.ru/

В парке «Кузьминки» также открылся веревочный парк. Найти его можно в живописном лесном массиве слева от главной сцены. Его общая площадь — 409,2 метра. Всего в парке три уровня сложности. «Зеленая трасса» подойдет детям от 6 лет ростом от 100 см, «Синяя трасса» предназначена для посетителей ростом от 140 см и весом не более 100 кг, «Красная трасса» — для гостей ростом от 140 см и весом не более 120 кг. Все маршруты переплетены между собой, поэтому всегда есть возможность сменить направление, поднявшись выше или спустившись ниже.

График работы: ежедневно с 10:00 до 20:00. https://park-kuzminki.ru/

В парке «Сокольники» можно найти два веревочных парка. «ПандаПарк» предлагает 11 маршрутов разного уровня сложности. Самая высокая трасса с подвесными ступенями, тарзанками, лабиринтами и другими аттракционами проходит на высоте 7,5 метров. Для детей предусмотрено несколько специальных маршрутов: маршрут с сетью — для детей ростом от 90 см, два маршрута на высоте 1,3 метра — для детей ростом от 110 см, четыре маршрута на высоте 4,3 метра — для подростков от 130 см и взрослых. Также для подростков и взрослых ростом от 140 см в парке есть четыре маршрута на высоте 7,5 метров. В «ПандаПарке» работают опытные и профессиональные инструкторы, готовые прийти на помощь на любом этапе маршрута. Найти веревочный городок можно между 1-м Лучевым просеком и Песочной аллеей.

График работы: с 10:00 до 21:00 ежедневно (касса до 20:00). https://parksokolniki.mos.ru/

Также в парке открыт детский веревочный парк FunГрад, его можно найти по адресу Митьковский проезд, 1. Он предлагает 26 веревочных маршрутов. Для детей от 4 до 12 лет есть анимация, квесты и игры, а для родителей предусмотрена комфортная зона ожидания. Есть здесь и скалодром.