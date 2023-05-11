График отключения горячей воды 2023: когда отключат воду в Москве

Ежегодно жители Москвы сталкиваются с отключением горячей воды в домах из-за проведения профилактических работ на теплосетях. «Рамблер» выяснил график отключений горячей воды в домах столицы в 2023 году.

В этом году отключения горячей воды будут проводиться с 15 мая по 25 августа, рассказали ТАСС в коммунальных службах.

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Почему отключают горячую воду?

Отключение горячего водоснабжения не прихоть коммунальных служб и уж тем более не способ экономии. В это время проводится замена неисправного оборудования и профилактические работы.

«Отключение горячей воды является технической необходимостью для подготовки коммуникаций к отопительному сезону, чтобы в период холодов обеспечить надежную работу всех элементов сложной системы централизованного теплоснабжения – тепловых станций, магистральных и разводящих тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов», – напомнили в мэрии Москвы.

При этом длительность отключения горячей воды в столице за последние годы сократилась с 21 дня до 10 дней. Срок отключения зависит от того, к каким именно сетям подключен дом, так как замена старых двигателей и насосов требует больше времени. Таким образом, сроки отключения горячей воды в Москве могут отличаться в разных районах, кварталах и даже соседних домах.

Меньше всего времени без горячей воды проведут жители новых микрорайонов. В новых домах с альтернативным трубопроводом она может отключаться даже не каждый год, либо на очень короткий период времени.

Как узнать срок отключения горячей воды в доме?

Для того, чтобы узнать графики отключения воды уже нет необходимости караулить объявления на информационных досках у подъездов. Теперь это можно выяснить по интернету, с помощью портала mos.ru или мобильного приложения «Моя Москва». Также актуальная информация доступна на сайте moek.ru.

Для того, чтобы выяснить, в какой промежуток времени в конкретном доме не будет горячей воды, необходимо на портале mos.ru зайти в раздел инструкций, найти график отключения горячей воды и ввести свой адрес. В ответ на экране появятся точные даты и время, пишет iziplus.

А в разделе «Настройка подписок» на портале можно настроить уведомление, чтобы не пропустить момент отключения. Даты отключения в календарь смартфона можно добавить и в приложении «Моя Москва».

Для того, чтобы когда именно в вашем доме не будет горячей воды , можно воспользоваться и сайтом на moek.ru. Там необходимо авторизоваться в личном кабинете и ввести адрес: название улицы и номер дома.

Информацию об отключении горячей воды можно получить и по телефону +7 (495) 777-77-77 единой справочной службы правительства Москвы, либо позвонив на номер +7 (495) 539-53-53 в единый диспетчерский центр.

Нужно помнить, что горячую воду могут отключать не более чем на:

8 часов (суммарно) в течение одного месяца;

4 часа единовременно;

24 часа при аварии на тупиковой магистрали;

10 суток раз в год при проведении ежегодных профилактических работ.

Как подготовиться к отключению горячей воды?

Десять дней без привычных удобств в виде горячей воды могут стать серьезным испытанием для семей с детьми и пожилых людей. Конечно, пережить профилактические работы можно на даче, или уехав в отпуск на это время, а также пользуясь душем в фитнес-залах или бассейнах. Но можно просто заранее подготовится к ежегодному отключению горячей воды, приобретя водонагреватель.

Водонагреватели (бойлеры) легко включаются и подогревают холодную воду. Однако нужно учесть, что проточные бойлеры, которые пропускают воду через нагревательные элементы, не всегда справляются с большим напором. А для накопительных бойлеров необходимо выделить место и перепаять систему водоснабжения в квартире, включив в нее водонагреватель.

Всегда остается актуальным и старый добрый способ нагреть воду – вскипятить ее на плите или в электрочайнике. Он не требует никаких дополнительных затрат или расходов, и подходит всем. Правда для того, чтобы нагреть необходимый объем, нужно приобрести кастрюлю побольше или несколько раз кипятить чайник.

Что делать, если горячую воду не включили?

Если в вашем доме или подъезде произошло внеплановое отключение горячей воды, либо ее не включили вовремя после завершения профилактических работ, то существует несколько вариантов решить возникшую проблему, напомнили в мэрии Москвы.

В частности, можно обратиться в единый диспетчерский центр по телефону: +7 (495) 539-53-53; в электронную приемную Мосжилинспекции; в свою управляющую компанию, выяснив ее контакты на сайте «Дома Москвы», либо по телефону горячей линии ПАО «МОЭК»: +7 (495) 539-59-59.

«Обращайтесь по этим же контактам, если в вашей квартире горячая вода холоднее 60°C или горячее 75°C», - отметили в городской администрации.