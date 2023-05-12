Москвичей предупредили о перекрытии улиц и набережных в центре города в выходные

О перекрытии улиц и набережных в центре Москвы в субботу, 13 мая, и воскресенье, 14 мая, предупредили на официальном сайте мэра столицы.

Стало известно, что в первый выходной день в связи с проведением мотофестиваля с 11:50 будет перекрыто движение по внешней стороне Садового кольца. Дорогу откроют после прохождения колонны.

С 6:30 утра воскресенья в центре Москвы ограничат движение из-за проведения полумарафона. Будут перекрыты Фрунзенская, Пречистенская, Лужнецкая, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Гончарная, Краснохолмская и Котельническая набережные, а также улицы Лужники, Хамовнический Вал, Остоженка и Новокрымский и Соймоновский проезды. Отмечается, что до окончания спортивного мероприятия там будет запрещена парковка и изменятся маршруты наземного общественного транспорта.