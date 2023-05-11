Время поездок по четырем улицам Москвы сократилось в полтора раза

В 2022 году в Новомосковском, Северо-Западном и Зеленоградском административных округах Москвы выделили четыре дополнительных полосы для общественного транспорта, что сократило время поездок. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Время передвижения по улицам в часы пик сократилось в полтора раза. Таким образом, 46 городских маршрутов стали лучше укладываться в график.

В частности, в Зеленограде автобусы № 1, 16, 19 и 400к получили возможность беспрепятственно разворачиваться на улице Михайловка, что позволило им точнее укладываться в график. На проспекте Маршала Жукова благодаря выделенной полосе транспорт быстрее добирается до станции метро «Народное Ополчение». В свою очередь жители Московского и Сосенского поселений без пробок преодолевают Филатовское шоссе и добираются до станций «Прокшино» и «Филатов Луг».

— Мы ежегодно проделываем работу по улучшению дорожной инфраструктуры города. В рамках этой работы мы постоянно вводим новые выделенные полосы для городского транспорта, чтобы улучшить безопасность и комфорт передвижения наших жителей. Мы убеждены, что это является важным шагом в направлении создания более удобной и безопасной городской среды для всех граждан, — добавили в пресс-службе дептранса.