Москвичей ждет самое жаркое лето за последние 150 лет. Об этом предупредили синоптики. По их данным, знойными будут все три месяца, передает «МИР 24». Европейская часть России окажется в так называемом тепловом куполе. В отдельные дни столбики термометров будут подниматься до плюс 40 градусов. Также аномальная жара летом ожидается в Тульской области, Белгороде, Курске, на Урале, в Сибири и в некоторых регионах Дальнего Востока.

На этой неделе погода в Москве наладилась, заморозки позади. Сегодня воздух в столице прогреется до плюс 20. На следующей неделе будет еще теплее: 23-25 градусов выше нуля. Осадков, по прогнозу синоптиков, пока не ожидается.