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Самое жаркое лето за последние 150 лет ожидает москвичей этом году

Москвичей ждет самое жаркое лето за последние 150 лет. Об этом предупредили синоптики. По их данным, знойными будут все три месяца, передает «МИР 24». Европейская часть России окажется в так называемом тепловом куполе. В отдельные дни столбики термометров будут подниматься до плюс 40 градусов. Также аномальная жара летом ожидается в Тульской области, Белгороде, Курске, на Урале, в Сибири и в некоторых регионах Дальнего Востока.

На этой неделе погода в Москве наладилась, заморозки позади. Сегодня воздух в столице прогреется до плюс 20. На следующей неделе будет еще теплее: 23-25 градусов выше нуля. Осадков, по прогнозу синоптиков, пока не ожидается.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал «красивую погоду» москвичам в субботу, 13 мая. Столбики термометров в этот день поднимутся до плюс 23 градусов, будет емного облачно, но без осадков. В воскресенье похолодает: днем столбики термометров покажут 15-20 градусов тепла, возможны небольшие дожди.

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