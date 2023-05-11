Многофункциональный спортивный комплекс построят на востоке Москвы

На востоке столицы появится многофункциональный спортивный комплекс. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— В 2022 году инвестор выиграл на торгах право на размещение некапитального спортивного объекта на Салтыковской улице в Новокосине. Сейчас его возведение завершается, — сказал он.

В нем расположатся теннисные корты, площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, спортивно-досуговый комплекс с бассейном построят в столичном районе Алтуфьево. Он расположится на Стандартной улице, земельный участок 9.

В Западном административном округе столицы появятся шесть объектов для игровых, водных и зимних видов спорта. Город уже передал инвесторам участки для строительства без проведения торгов.