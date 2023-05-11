Многофункциональный спортивный комплекс построят на востоке Москвы
На востоке столицы появится многофункциональный спортивный комплекс. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
— В 2022 году инвестор выиграл на торгах право на размещение некапитального спортивного объекта на Салтыковской улице в Новокосине. Сейчас его возведение завершается, — сказал он.
В нем расположатся теннисные корты, площадки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, спортивно-досуговый комплекс с бассейном построят в столичном районе Алтуфьево. Он расположится на Стандартной улице, земельный участок 9.
В Западном административном округе столицы появятся шесть объектов для игровых, водных и зимних видов спорта. Город уже передал инвесторам участки для строительства без проведения торгов.
В марте глава города Сергей Собянин сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.