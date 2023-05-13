На внешней стороне Садового кольца на время закроют движение транспорта

Движение транспорта по внешней стороне Садового кольца в Москве будет закрыто с 11:50 субботы, 13 мая. По данным столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД, ограничения вводятся в связи с проведением «Московского мотофестиваля».

Откроют движение на данном участке дороги сразу же после прохождения здесь колонны мототранспорта.

Кроме того, до 15:00 будет закрыт проезд на улице Маши Порываевой. Здесь же и на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до улицы Маши Порываевой) будет до 21:00 запрещена парковка.