В Москве пройдет фестиваль, посвященный ментальному здоровью
Седьмой городской фестиваль психопросвещения "PSYFEST 2023: весеннее обострение" пройдет с 19 по 21 мая в Москве в общественном центре "Благосфера".
Гостей ждет насыщенная программа, на которой они смогут узнать, как найти смысл жизни, что такое гиперрефлексия, как справиться с социофобией, страхами, заеданием эмоций и многое другое. Мероприятие проходит при поддержке департамента здравоохранения города Москвы.
"Жить в таком мегаполисе, как Москва - это значит всегда быть в движении, не стоять на месте, постоянно развиваться. Такой темп жизни сопряжен с рядом трудностей - высоким уровнем стресса и зачастую нехваткой свободного времени. Поэтому крайне важно своевременно заботиться о своем здоровье, в том числе и о ментальном. Фестиваль психопросвещения "PSYFEST 2023: весеннее обострение" проходит уже в седьмой раз и каждый год мы видим высокую заинтересованность горожан в вопросах психологии и квалифицированной помощи, что говорит о серьезном и осознанном отношении москвичей к своему внутреннему состоянию. Индивидуальный подход к каждому участнику мероприятия - это уникальное решение для такого масштабного события. Абсолютно каждый сможет найти здесь для себя практические советы и даже лично проконсультироваться у психолога. Не стоит также забывать о том, что к вопросам здоровья необходимо подходить комплексно. Проверить общее состояния здоровья москвичи в ближайшее время смогут в павильонах "Здоровая Москва", которые скоро вновь откроют свои двери. Пройти обследования и получить консультацию врачей может любой москвич бесплатно и без предварительной записи, потратив на это не больше часа", - рассказала Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.
Трехдневная программа мероприятия в этом году особенно масштабная и включает более 70 активностей, среди которых семинары, мастер-классы, групповая психотерапия, арт-терапия, телесно-ориентированная терапия и психологические тренинги. Спикерами выступают специалисты медицинских учреждений департамента здравоохранения Москвы: психиатрической больницы им. Н.А. Алексеева, психиатрической больницы им. П.Б. Ганнушкина, психиатрических больниц № 13 и № 5, Центра психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой, Центра патологии речи и нейрореабилитации, Психоневрологического центра им. З.П. Соловьева.
Гостей фестиваля ожидают не только лекции, но и интерактивные сессии и дискуссии с участием опытных и квалифицированных экспертов в области психологии и психотерапии. У желающих будет уникальная возможность получить бесплатную индивидуальную консультацию психолога, психиатра и психотерапевта, которые помогут каждому разобраться в себе и найти пути выхода из непростых жизненных ситуаций.
Фестиваль пройдет на базе общественного центра и креативного пространства "Благосфера" по адресу: 1-й Боткинский проезд, д.7, стр.1. Участие в мероприятии абсолютно бесплатное, для посещения каждой активности необходимо регистрироваться отдельно. Ознакомиться с полной программой фестиваля и пройти регистрацию можно на сайте.