В Москве пройдет фестиваль, посвященный ментальному здоровью

"Жить в таком мегаполисе, как Москва - это значит всегда быть в движении, не стоять на месте, постоянно развиваться. Такой темп жизни сопряжен с рядом трудностей - высоким уровнем стресса и зачастую нехваткой свободного времени. Поэтому крайне важно своевременно заботиться о своем здоровье, в том числе и о ментальном. Фестиваль психопросвещения "PSYFEST 2023: весеннее обострение" проходит уже в седьмой раз и каждый год мы видим высокую заинтересованность горожан в вопросах психологии и квалифицированной помощи, что говорит о серьезном и осознанном отношении москвичей к своему внутреннему состоянию. Индивидуальный подход к каждому участнику мероприятия - это уникальное решение для такого масштабного события. Абсолютно каждый сможет найти здесь для себя практические советы и даже лично проконсультироваться у психолога. Не стоит также забывать о том, что к вопросам здоровья необходимо подходить комплексно. Проверить общее состояния здоровья москвичи в ближайшее время смогут в павильонах "Здоровая Москва", которые скоро вновь откроют свои двери. Пройти обследования и получить консультацию врачей может любой москвич бесплатно и без предварительной записи, потратив на это не больше часа", - рассказала Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.