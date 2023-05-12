В Котловке началось строительство жилого дома по реновации

В районе Котловка по адресу улица Ремизова, владение 11, корпус 2, началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации.

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Жилой дом будет состоять из трех секций переменной этажности по индивидуальному проекту. Для отделки фасадов будут использованы крупные стеклофибробетонные панели, а металлические корзины под кондиционеры выполнят из металлических перфорированных экранов. Входные группы будут оформлены витражным остеклением.

— В настоящее время идут работы подготовительного периода. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего в новом доме будет 180 квартир: 52 однокомнатные, 90 двухкомнатных и 38 трехкомнатных. Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику. В новых квартирах будет улучшенная отделка по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

В вестибюле жилой части разместятся: комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Для удобства перемещения между этажами проектом предусмотрена установка грузопассажирских лифтов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут попасть в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.