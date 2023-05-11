Москва подписала договор с инвестором о реорганизации участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы»

Город заключил с ООО «Специализированный застройщик «Прометейсити» договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы» площадью 15,34 га. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

«Инвестор, который займется реорганизацией участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы», был определен по результатам торгов. Город заключил с ним соответствующее соглашение, оно стало 12-м в рамках программы комплексного развития территорий. Компания планирует вложить в редевелопмент площадки около 36 млрд руб. и создать там современный микрорайон, где появится более 6,8 тыс. новых рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект для города от реализации проекта превысит 2,2 млрд руб.», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что сейчас территория используется неэффективно: там расположены склады и автосервисы. Современный микрорайон, который появится на участке, будет иметь всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни, пояснили в пресс-службе.