Москва подписала договор с инвестором о реорганизации участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы»
Город заключил с ООО «Специализированный застройщик «Прометейсити» договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы» площадью 15,34 га. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
«Инвестор, который займется реорганизацией участка бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы», был определен по результатам торгов. Город заключил с ним соответствующее соглашение, оно стало 12-м в рамках программы комплексного развития территорий. Компания планирует вложить в редевелопмент площадки около 36 млрд руб. и создать там современный микрорайон, где появится более 6,8 тыс. новых рабочих мест. Ежегодный бюджетный эффект для города от реализации проекта превысит 2,2 млрд руб.», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что сейчас территория используется неэффективно: там расположены склады и автосервисы. Современный микрорайон, который появится на участке, будет иметь всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни, пояснили в пресс-службе.
«Договор с инвестором заключили на семь лет. За это время на участке необходимо построить более 239 тыс. кв. м жилья, 150 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов. В частности, планируется возведение физкультурно-оздоровительного центра с бассейном и игровым залом, поликлиники на 320 посещений в смену, женской консультации и психоневрологического диспансера, а также образовательного комплекса, рассчитанного на 1 тыс. 150 мест. Свободную от застройки территорию благоустроят для использования резидентами бизнес-центра и жителями района», - цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.