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Названо самое популярное в Москве имя для новорожденных мальчиков

В Москве впервые за много лет сменился лидер среди самых популярных имен для новорожденных мальчиков. В первом квартале этого года на первом месте оказался Михаил, тогда как ранее его традиционно занимал Александр. Об этом пишет РИА Новости.

Названо самое популярное в Москве имя для новорожденных мальчиков
© РИА Новости

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханёвой, Александр, лидировавший много лет, спустился в этом году на второе место. За ним картина не изменилась – в первой пятерке традиционно идут Максим, Марк и Лев. Среди необычных имен она назвала Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин и Модест.

А вот среди девочек все стабильно. Новорожденных москвичек по-прежнему называют Софией (Софьей), Анной, Марией, Евой и Викторией. Среди необычных имен у девочек встречаются Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона и Эврика.

Также за это время в столице родилось по три Капитолины и Стеллы и две Глафиры. Кроме того, в Москве, по-прежнему, девочкам дают такие имена, как Милана, Кира, Есения и Агата.

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