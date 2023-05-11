Названо самое популярное в Москве имя для новорожденных мальчиков

В Москве впервые за много лет сменился лидер среди самых популярных имен для новорожденных мальчиков. В первом квартале этого года на первом месте оказался Михаил, тогда как ранее его традиционно занимал Александр. Об этом пишет РИА Новости.

По словам начальника управления ЗАГС Москвы Светланы Уханёвой, Александр, лидировавший много лет, спустился в этом году на второе место. За ним картина не изменилась – в первой пятерке традиционно идут Максим, Марк и Лев. Среди необычных имен она назвала Оганнес, Фома, Юлиан, Лукас Рики, Марио, Тео, Эрвин и Модест.

А вот среди девочек все стабильно. Новорожденных москвичек по-прежнему называют Софией (Софьей), Анной, Марией, Евой и Викторией. Среди необычных имен у девочек встречаются Барбара, Весна, Веста, Денница, Светозара, Матрона и Эврика.