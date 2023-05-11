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Москвичи определили самый лучший вид фастфуда во времена СССР

Самый лучший вид фастфуда во времена СССР назвали москвичи в опросе «Мосленты». Читатели издания отдали первое место пирожкам, которые набрали 35 процентов голосов.

Москвичи определили самый лучший вид фастфуда во времена СССР
© Фотохроника ТАСС

На втором месте оказались чебуреки, набравшие 22 процента. Далее расположились беляши (19 процентов голосов) и пончики (14 процентов). На последнем месте оказались пельмени, за которые проголосовали только 10 процентов респондентов.

Ранее ресторанный критик и основатель кулинарного конкурса «Приз Радецкого» Дмитрий Грозный назвал фастфуд самым развивающимся форматом ресторанов в Москве. По его мнению, это связано с тем, что на другую еду у современного москвича просто нет денег.

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