Москвичи определили самый лучший вид фастфуда во времена СССР

Самый лучший вид фастфуда во времена СССР назвали москвичи в опросе «Мосленты». Читатели издания отдали первое место пирожкам, которые набрали 35 процентов голосов.

© Фотохроника ТАСС

На втором месте оказались чебуреки, набравшие 22 процента. Далее расположились беляши (19 процентов голосов) и пончики (14 процентов). На последнем месте оказались пельмени, за которые проголосовали только 10 процентов респондентов.