В Москве пройдет мотофестиваль

В честь начала мотосезона 13 мая в парке "Музеон" весь день будет проходить фестиваль, для байкеров даже перекроют внешнюю сторону Садового кольца. В программе - водное представление, мотошоу, концерт и даже розыгрыш мотоцикла.

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Мотофестиваль проходит не впервые - в последние годы их стараются проводить в знак открытия и закрытия сезона весной и осенью. В поддержку развития мотосообщества к празднику начинают готовиться задолго до самого фестиваля. Например, еще в апреле в мотошколе "Мосгортранс" провели жеребьевку - она определила, в каком порядке 21 мотоклуб поедет по Садовому кольцу.

"Московский мотофестиваль - не просто добрая традиция, но и возможность обратить внимание других участников движения, что начался мотосезон, нужно быть предельно внимательными на дорогах, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих", - говорит заммэра Максим Ликсутов. Он, кстати, сам заядлый мотоциклист и прошлой весной возглавил колонну на параде в честь открытия мотосезона.

Программа у мотофестиваля довольно простая - с утра 13 мая мотоциклисты начнут собираться на проспекте Академика Сахарова, откуда в полдень и начнется праздничный заезд. Байкеры сделают по Садовому полтора круга - сначала проедут полное кольцо и снова окажутся у пересечения с проспектом, а уже потом финишируют у парка "Музеон". Это произойдет ориентировочно к 13 часам, протяженность маршрута составит 23,5 километра. Нужно иметь в виду, что внешнюю сторону Садового перекроют для движения с 11.50 и будут открывать по мере прохождения мотоколонны. Перекрываться будут и проспект Академика Сахарова, улица Маши Порываевой.