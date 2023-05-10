Плановые отключения горячей воды начнутся в Подмосковье с 1 июня

Профилактические отключения горячего водоснабжения в Подмосковье начнутся с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«С 1 июня в Подмосковье начинаются плановые отключения горячего водоснабжения. Такие меры необходимы для проведения профилактических и ремонтных работ на котельных», - говорится в сообщении.

«Для подготовки к следующему отопительному сезону нам необходимо провести модернизацию оборудования на котельных, проверить состояние трубопроводов. Именно поэтому ежегодное плановое отключение горячей воды в летний период - необходимая мера для организации качественного теплоснабжения в предстоящий осенне-зимний период», - приводятся в сообщении слова министра энергетики Московской области Александра Самарина .

Информирование жителей о графике и сроках отключения горячей воды будет организовано на интерактивной карте коммунальных услуг, где также можно подписаться на электронную рассылку уведомлений, узнать контакты обслуживающих организаций и управляющей компаний, обратиться в администрацию городского округа. Для этого необходимо в адресной строке указать свой адрес проживания.