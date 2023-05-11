Трех енотов заселили в новый вольер Московского зоопарка

Трех енотов в Московском зоопарке Акима, Шоню и Моисея заселили в новый вольер. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

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— Новый вольер огражден усиленным стеклом высотой около трех метров. Сверху поставлены уловители еды, чтобы максимально затруднить подкармливание енотов посетителями, — сказал он.

Сверху вольера установили уловители еды, чтобы посетителям было труднее подкармливать животных. Он расположен на старой территории зоопарка рядом с павильоном «Змеиное сафари», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Московский зоопарк прибыли домашние яки Борис и Марго. Новоприбывшие животные дружелюбно общаются с соседями и сотрудниками. Своих киперов они узнают, охотно идут на контакт.