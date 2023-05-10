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Суд в Москве оштрафовал Высшую школу экономики на 60 тыс. руб. за утечку данных

Судебный участок мирового судьи №387 в Москве оштрафовал Высшую школу экономики на 60 тыс. руб. за нарушение закона о персональных данных. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в суде.

Суд в Москве оштрафовал ВШЭ на 60 тыс. руб. за утечку данных
© РИА Новости

«Суд признал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» виновным по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 60 тыс. руб.», - сказал собеседник агентства.

Административный протокол был составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ («Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, либо обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных») и предполагает наказание в виде штрафа до 100 тыс. руб.

Агентство «Москва» сообщало, что Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проверит сведения о возможной утечке персональных данных в Высшей школе экономики.

Ранее в Telegram-канала уточнялось, что хакеры взломали сервера Высшей школы экономики и опубликовали в сети два архива со сканами паспортов выпускников и сотрудников. Отмечалось, что также были украдены списки сотрудников, имеющих отсрочку от мобилизации, логины и пароли для доступа к внутренним сервисам и системе электронного документооборота, досье абитуриентов магистратуры.

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