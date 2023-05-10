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Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

В столице начался отборочный тур чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2023». Об этом в среду, 10 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин объявил о начале отборочного тура чемпионата профмастерства «Абилимпикс»
© Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

— На «Абилимпиксе» конкурсанты могут показать свои таланты, профессиональные навыки и найти работу. Среди экспертов много работодателей, и лучшие участники сразу получают предложения, — сказал он.

В чемпионате поучаствуют свыше 1,7 тысячи москвичей с особенностями здоровья. В этом году соревнования пройдут в 60 сферах: IT, промышленность, творческие профессии и многие другие. Собянин отметил в своем Telegram-канале, что победители регионального этапа войдут в столичную сборную и после примут участие на национальном первенстве.

В этом году в городской чемпионат «Абилимпикс» включили новое направление соревнований — «Сервис на воздушном транспорте». Состязания пройдут на площадке московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

Сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко заявила, что ежегодный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» помогает развивать механизмы инклюзии в обществе. По ее словам, в стране действуют механизмы квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью.

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