Эскалатор на станции метро «Тверская» закроют на ремонт с 12 мая

С 12 мая по 30 июня в северном вестибюле станции «Тверская» закроется на ремонт эскалатор, расположенный на переходе на станцию «Пушкинская». Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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— Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, — одни из самых строгих в мире. Только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в период с 11 мая по 30 июня на станции «Лубянка» Сокольнической линии метро Москвы будет закрыт один из эскалаторов.