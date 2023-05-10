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Эскалатор на станции метро «Тверская» закроют на ремонт с 12 мая

С 12 мая по 30 июня в северном вестибюле станции «Тверская» закроется на ремонт эскалатор, расположенный на переходе на станцию «Пушкинская». Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Эскалатор на станции метро «Тверская» закроют на ремонт с 12 мая
© Сергей Киселев / АГН Москва

— Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, — одни из самых строгих в мире. Только так можно гарантировать безопасность и комфорт пассажиров, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также в период с 11 мая по 30 июня на станции «Лубянка» Сокольнической линии метро Москвы будет закрыт один из эскалаторов.

С 10 мая для пассажиров открылся участок Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехово». В рамках реконструкции специалисты заново построили тоннели при помощи современных технологий. Теперь они расположены на монолитной бетонной плите и зафиксированы в бетонном контуре

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