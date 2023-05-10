Более 350 дворов обновят в Москве за счет средств от платных парковок

«На деньги от платных парковок на западе Москвы до конца года обновят 354 двора. Уже все управы ЗАО опубликовали планы по благоустройству на 2023 год», - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его цитирует пресс-служба, все средства, которые водители платят за парковку, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина возвращаются городу. В 2023 году в управы авансом уже поступило 9,8 млрд руб., их направят на благоустройство: установят новую дорожную инфраструктуру, детские и спортивные площадки, а также посадят цветы и кустарники. Подробная информация с адресами есть на сайтах управ округа. Как подчеркнули в департаменте, москвичи сами решают, что именно сделать на средства от платных парковок.