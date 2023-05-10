Более 350 дворов обновят в Москве за счет средств от платных парковок

Более 350 дворов на западе Москвы обновят до конца года за счет средств от платных парковок
На западе столицы на средства от платных парковок до конца 2023 года будет обновлено 354 двора, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На деньги от платных парковок на западе Москвы до конца года обновят 354 двора. Уже все управы ЗАО опубликовали планы по благоустройству на 2023 год», - говорится в сообщении.
Как отметил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его цитирует пресс-служба, все средства, которые водители платят за парковку, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина возвращаются городу. В 2023 году в управы авансом уже поступило 9,8 млрд руб., их направят на благоустройство: установят новую дорожную инфраструктуру, детские и спортивные площадки, а также посадят цветы и кустарники. Подробная информация с адресами есть на сайтах управ округа. Как подчеркнули в департаменте, москвичи сами решают, что именно сделать на средства от платных парковок.
«Для этого нужно проголосовать на «Активном гражданине» или обратиться к муниципальным депутатам», - пояснили в пресс-службе.