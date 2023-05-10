Названы районы Москвы с подорожавшими новостройками

К апрелю 2023 года среди районов Старой Москвы больше всего квадратный метр в новостройках подорожал в Сокольниках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные риелторского агентства Est-a-Tet.

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Стоимость квадратного метра в Сокольниках увеличилась за год на 88,4 процента, до 538,6 тысячи рублей. Районом с подорожавшими новостройками также назвали Бутырский с динамикой в 44,8 процента. При этом эксперты компании объяснили лидерство Сокольников тем, что на рынок вышли квартиры в жилом комплексе премиального сегмента.

Топ-3 замыкает Лианозово, где квадратный метр прибавил в цене 41,5 процента. Ниже в списке расположились районы Богородское и Южное Медведково — там цена за квадратный метр поднялась на 38,4 и 35 процентов соответственно.