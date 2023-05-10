Дом 1917 года постройки в Пресненском районе капитально отремонтируют

В Пресненском районе столицы капитально отремонтируют жилой дом 1917 года постройки, сообщила пресс-служба комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт многоквартирного дома» по адресу: Богословский пер., д. 16/6, стр. 1, Пресненский район, Центральный административный округ Москвы», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в четырехэтажном здании запланированы внутренние и наружные ремонтные работы. Так, на первом этаже в местах общего пользования будут окрашены потолки, обновлены стены, уложена новая керамогранитная плитка на полу, а также заделан кольцевой зазор в зоне замены магистралей холодного, горячего водоснабжения и канализации.

«В рамках проекта заменят магистральные трубопроводы объединенного хозяйственно-противопожарного и питьевого горячего водоснабжения и стояков. Полностью будет обновлена система отопления», - приводятся в материале слова председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой.

В помещениях технического канала расчистят потолки, отремонтируют стены и откосы, заменят покрытие полов и напольные металлические люки.

«Снаружи комплекс мероприятий будет направлен на обновление кровли. В рамках проекта предусмотрена замена кровельного покрытия из рулонного материала, ремонт вентшахт и помещений выходов на кровлю, а также устройство ограждения», - добавила Яковлева.