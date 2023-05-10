В столице завершил работу фестиваль «Московская весна»

Во вторник, 9 мая, в столице завершил свою работу фестиваль «Московская весна». «Вечерняя Москва» рассказывает, чем организаторы мероприятия удивили своих гостей.

© Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Программа фестиваля «Московская весна» включала в себя почти полторы тысячи разнообразных мастер-классов, около 250 спектаклей и концертов для детей, школу рисования и спортивные игры. К этому еще добавились фермерские ярмарки, уличные кафе и сувенирные лавки по всему городу. Зарядиться весенним настроением можно было и в центре, и в округах.

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— Пробуем готовить солдатские щи, — говорит одна из гостей фестиваля Алия Джафарова. — Оказывается, в их составе капуста должна быть непременно квашеной, а в качестве мяса лучше добавлять говяжью тушенку.

Кулинарные мастер-классы устраивали в семейных кафе, поэтому старшим, под приглядом наставников, еще помогали и дети. Те же солдатские щи и кашу можно было научиться готовить на площадках, расположенных на улицах Профсоюзной, Городецкой, Ключевой, на Ореховом бульваре.

Но не только своим хлебосольством славятся столичные фестивали. «Московская весна» представила также огромную культурную программу. На окружных и центральных площадках можно было ознакомиться с самыми разными жанрами искусства. К примеру, в сквере рядом с метро «Некрасовка» театр «Орион» в одноименном спектакле показал зрителям маленький кусочек жизни обычного московского двора. А в Парке Горького всех гостей ждал проект «Опера в сердце». Здесь, а также на площадке, расположенной на бульваре Дмитрия Донского, можно было насладиться звучанием знакомых оперных произведений.

— Кроме того, специально для празднования Дня Победы участники проекта «Московское долголетие» подготовили насыщенную концертную программу, в которой прозвучали самые известные военные песни, а также поэтические программы, — сообщили в оргкомитете фестиваля.

Майская программа фестиваля была посвящена Дню Победы. Гости 24 площадок фестиваля «Московская весна» могли поздравить с праздником ветеранов и участников специальной военной операции. Во всех шале, где проходили мастер-классы, гости мероприятия могли оформить свои поздравления и написать пожелания солдатам.

— Создание поздравительных открыток на площадках московских фестивалей можно назвать доброй традицией, которая зародилась в прошлом году: первые поздравления написали гости мероприятия, посвященного Дню народного единства. И это идея очень понравилась москвичам, — рассказали в оргкомитете фестиваля.

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