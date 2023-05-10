Первые жилые корпуса по программе реновации ввели в эксплуатацию в Капотне

Три первых жилых корпуса ввели в эксплуатацию в рамках программы реновации в столичном районе Капотня. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В районе Капотня, 1-й квартал, владение 8, введены в эксплуатацию первые жилые корпуса на 320 квартир для переселения по программе реновации", – сказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что все три здания имеют разную высоту. Под ними предусмотрена подземная парковка. Фасады облицованы керамогранитом и клинкерной плиткой светлых оттенков.

Суммарно в трех корпусах удалось разместить 320 квартир, из которых 135 – однокомнатные, а 159 – двухкомнатные. Еще восемь квартир оборудованы под нужды маломобильных граждан.

Первый этаж во всех зданиях останется нежилым. Там предусмотрят зону для почтовых ящиков, кладовую для уборочного инвентаря, технические помещения. Часть помещений выделят под коммерческие организации: там смогут разместиться кафе, магазины, фитнес-клубы и другое.

Прилегающую территорию благоустроили: там высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники. Также специалисты оборудовали зону отдыха, две детские и одну спортивную площадки.