Линию метро до Троицка планируют достроить в течение шести лет

Специалисты планируют завершить строительство линии московского метро до Троицка до 2029 года, возведение первого участка закончат через два года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"В настоящее время развернуты работы на нескольких участках Троицкой линии метро. На первом этапе, к 2025 году, запустим участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки". В целом до Троицка линию протянем на рубеже 2028-2029 годов", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, на первом участке сейчас развернуты активные работы. Строительная готовность этого отрезка составляет 65%. Второй участок - пока еще в проектировании. Троицкая линия метро - самый протяженный радиус Москвы, который пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк" - это 40 км и 17 станций.
По мнению декана факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгения Михайленко, столичную программу развития транспортной инфраструктуры можно признать удачной и очень эффективной.
"В ходе реализации этой программы появляются принципиально новые эффективные для всей страны решения. Уже сейчас люди видят и чувствуют результат. Важнейшей частью этого процесса стало беспрецедентное развитие сети метро - даже после запуска самого протяженного в мире подземного кольца в Москве продолжается строительство новых радиальных линий, что, в значительной степени, способствует эффективному развитию периферийных районов столицы" - отметил Михайленко.