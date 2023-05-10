$76.82-1.7984.91-2.09

Линию метро до Троицка планируют достроить в течение шести лет

Специалисты планируют завершить строительство линии московского метро до Троицка до 2029 года, возведение первого участка закончат через два года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Линию метро до Троицка планируют достроить в течение шести лет
© РИА Новости

"В настоящее время развернуты работы на нескольких участках Троицкой линии метро. На первом этапе, к 2025 году, запустим участок от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки". В целом до Троицка линию протянем на рубеже 2028-2029 годов", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на первом участке сейчас развернуты активные работы. Строительная готовность этого отрезка составляет 65%. Второй участок - пока еще в проектировании. Троицкая линия метро - самый протяженный радиус Москвы, который пройдет от станции "ЗИЛ" до станции "Троицк" - это 40 км и 17 станций.

По мнению декана факультета городского и регионального развития Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Евгения Михайленко, столичную программу развития транспортной инфраструктуры можно признать удачной и очень эффективной.

"В ходе реализации этой программы появляются принципиально новые эффективные для всей страны решения. Уже сейчас люди видят и чувствуют результат. Важнейшей частью этого процесса стало беспрецедентное развитие сети метро - даже после запуска самого протяженного в мире подземного кольца в Москве продолжается строительство новых радиальных линий, что, в значительной степени, способствует эффективному развитию периферийных районов столицы" - отметил Михайленко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий