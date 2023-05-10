Линию метро до Троицка планируют достроить в течение шести лет

"В ходе реализации этой программы появляются принципиально новые эффективные для всей страны решения. Уже сейчас люди видят и чувствуют результат. Важнейшей частью этого процесса стало беспрецедентное развитие сети метро - даже после запуска самого протяженного в мире подземного кольца в Москве продолжается строительство новых радиальных линий, что, в значительной степени, способствует эффективному развитию периферийных районов столицы" - отметил Михайленко.