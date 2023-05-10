Прогноз погоды: Синоптик назвал дату возвращения тепла в Москву
Дату возвращения тепла в Москву назвал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус. По его словам, с 11 мая в столице ожидается плюс 20 градусов.
Специалист рассказал, что в ночь на 10 мая температура воздуха в Москве не опускалась ниже 6 градусов тепла. При этом с четверга-пятницы в городе ожидается до плюс 17-22 градусов. Такая погода продержится в городе до второй декады мая, спрогнозировал метеоролог.
Ранее москвичей предупредили о самом жарком лете за 150 лет. Температура воздуха в столице будет достигать 40 градусов тепла.