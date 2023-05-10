Участники «Московского долголетия» станут героями сериала
В рамках фестиваля кино и театра проекта «Серебряная астра» в 2023 году планируется создать сериал по мотивам жизни москвичей старшего поколения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«Вместе с нашими участниками мы создаем уникальные творческие продукты - фильмы, спектакли, выставки, литературные сборники. Причем это не любительские работы, во всех креативных проектах вместе с участниками «Московского долголетия» задействованы профессионалы - это позволяет достичь максимальной творческой синергии разных поколений и раскрыть в полной мере талант москвичей старшего поколения. В этом году мы решили открыть новую веху и снять сериал, где, по сути, участники сыграют самих себя, а одним из действующих лиц станет сам город», - сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, слова которого приводятся на сайте.
Кастинг пройдет 13, 16 и 20 мая 2023 года, регистрация идет на сайте mosdolgoletie.timepad.ru. Подать заявку может любой участник «Московского долголетия».
«В сериале будет 10 эпизодов. Съемки пройдут в жанре мокьюментари - это игровое кино, в котором имитируется документальная съемка. В каждой серии будут свои главные роли и тематика. <…> На пробы приглашаются люди с разными интересами. Это необходимо для более правдоподобной передачи творческой задумки. Кинопартнерами участников фестиваля на съемочной площадке станут звезды театра и кино», - говорится в сообщении.