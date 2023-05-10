Участники «Московского долголетия» станут героями сериала

«Вместе с нашими участниками мы создаем уникальные творческие продукты - фильмы, спектакли, выставки, литературные сборники. Причем это не любительские работы, во всех креативных проектах вместе с участниками «Московского долголетия» задействованы профессионалы - это позволяет достичь максимальной творческой синергии разных поколений и раскрыть в полной мере талант москвичей старшего поколения. В этом году мы решили открыть новую веху и снять сериал, где, по сути, участники сыграют самих себя, а одним из действующих лиц станет сам город», - сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов, слова которого приводятся на сайте.