Проезд по «Тройке» на Павелецком и Ярославском направлениях станет еще удобнее

Билет «Кошелек» будет действовать на участке от Павелецкого вокзала до станции Расторгуево, а также от Ярославского вокзала до станций Сергиев Посад, Фрязино-Пассажирская, Монино.

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С 15 мая пассажиры Павелецкого направления Московской железной дороги смогут записать билет «Кошелек» на карту «Тройка». С 22 мая услуга будет доступна и на Ярославском направлении, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем развивать единую систему оплаты картой “Тройка” по задаче Мэра Москвы. Сейчас на Павелецком и Ярославском направлениях на нее можно записать разовые билеты и безлимитные абонементы “Ежедневно”, рабочего или выходного дня. Скоро появится новая возможность — пользоваться и билетом “Кошелек” карты “Тройка”, оплата проезда станет проще и удобнее», — сказал он.

Билет «Кошелек» будет действовать на участке от Павелецкого вокзала до станции Расторгуево, а также от Ярославского вокзала до станций Сергиев Посад, Фрязино-Пассажирская, Монино.

Теперь пассажирам Центральной пригородной пассажирской компании достаточно пополнить «Кошелек» на «Тройке», не тратя время, чтобы купить билет в кассе или автомате. Это и забота об экологии: отказ от бумажного билета поможет сохранить ресурсы.