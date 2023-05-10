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Проезд по «Тройке» на Павелецком и Ярославском направлениях станет еще удобнее

Билет «Кошелек» будет действовать на участке от Павелецкого вокзала до станции Расторгуево, а также от Ярославского вокзала до станций Сергиев Посад, Фрязино-Пассажирская, Монино.

Проезд по «Тройке» на Павелецком и Ярославском направлениях станет еще удобнее
© Mos.ru

С 15 мая пассажиры Павелецкого направления Московской железной дороги смогут записать билет «Кошелек» на карту «Тройка». С 22 мая услуга будет доступна и на Ярославском направлении, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем развивать единую систему оплаты картой “Тройка” по задаче Мэра Москвы. Сейчас на Павелецком и Ярославском направлениях на нее можно записать разовые билеты и безлимитные абонементы “Ежедневно”, рабочего или выходного дня. Скоро появится новая возможность — пользоваться и билетом “Кошелек” карты “Тройка”, оплата проезда станет проще и удобнее», — сказал он.

Билет «Кошелек» будет действовать на участке от Павелецкого вокзала до станции Расторгуево, а также от Ярославского вокзала до станций Сергиев Посад, Фрязино-Пассажирская, Монино.

Теперь пассажирам Центральной пригородной пассажирской компании достаточно пополнить «Кошелек» на «Тройке», не тратя время, чтобы купить билет в кассе или автомате. Это и забота об экологии: отказ от бумажного билета поможет сохранить ресурсы.

Стоимость проезда останется той же. Она будет автоматически рассчитываться по железнодорожным тарифам, исходя из дальности поездки. Кроме того, важно не забывать прикладывать карту к турникету или валидатору, иначе она будет заблокирована для проезда в пригородных поездах и на Московских центральных диаметрах. Также в кассах метрополитена не возвращается залоговая стоимость за «Тройку» с незавершенной поездкой по железной дороге.

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