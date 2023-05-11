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Москвичам рассказали о ходе программы реновации в апреле 2023 года

В апреле свыше 3,4 тысячи горожан стали обладателями новых квартир по программе реновации. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Москвичам рассказали о ходе программы реновации в апреле 2023 года
© Вечерняя Москва

— В апреле Департамент городского имущества заключил договоры на равнозначные квартиры более чем с 3,4 тысячи москвичей. Для сравнения: в марте новое жилье получили 2,8 тысячи человек, — сказал он.

Больше всего новоселов появилось в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, дом на 140 квартир по программе реновации сдали в эксплуатацию в Дмитровском районе. Он расположен по адресу улица Клязьминская, дом 28а. В новостройке предусмотрено 30 однокомнатных, 97 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир.

На территории Москвы с начала 2023 года достроили и ввели в эксплуатацию 21 дом по программе реновации. Десять новостроек были переданы под заселение. При этом площадь квартир в домах, которые в этом году уже были введены в эксплуатацию, позволит переселить более десяти тысяч человек.

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