Москвичам рассказали о ходе программы реновации в апреле 2023 года

— В апреле Департамент городского имущества заключил договоры на равнозначные квартиры более чем с 3,4 тысячи москвичей. Для сравнения: в марте новое жилье получили 2,8 тысячи человек, — сказал он.

Кроме того, дом на 140 квартир по программе реновации сдали в эксплуатацию в Дмитровском районе. Он расположен по адресу улица Клязьминская, дом 28а. В новостройке предусмотрено 30 однокомнатных, 97 двухкомнатных и 10 трехкомнатных квартир.

На территории Москвы с начала 2023 года достроили и ввели в эксплуатацию 21 дом по программе реновации. Десять новостроек были переданы под заселение. При этом площадь квартир в домах, которые в этом году уже были введены в эксплуатацию, позволит переселить более десяти тысяч человек.