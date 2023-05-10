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Выставка примул пройдет в «Аптекарском огороде» с 13 по 15 мая

Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» приглашает москвичей и гостей столицы на выставку примул, которая пройдет с 13 по 15 мая. Об этом сообщила пресс-служба сада.

Выставка примул пройдет в «Аптекарском огороде» с 13 по 15 мая
© Википедия

«С 13 по 15 мая включительно, в рамках Весеннего фестиваля цветов, в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет ежегодная выставка примул», - говорится в сообщении.

Там добавили, что экспозиция будет работать в Выставочной оранжерее с 12:00 до 21:00 13 мая и с 10:00 до 21:00 14 и 15 мая.

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