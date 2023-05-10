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В Москве возобновили движение поездов метро на юге «зеленой» ветки

В Москве возобновили движение поездов метро на юге «зеленой» ветки. Об открытии участка Замоскворецкой линии подземки сообщили москвичам на официальном сайте мэра столицы. Станции от «Автозаводской» до «Орехово», закрытые на реконструкцию 12 ноября 2022 года, заработали снова.

В Москве возобновили движение поездов метро на юге «зеленой» ветки
© РИА Новости

Отмечается, что отремонтировать перечисленные станции было необходимо из-за обводненных грунтов. За полгода были проложены новые тоннели, которые установили на монолитной бетонной плите и зафиксировали в бетонный контур.

Была также обновлена инфраструктура станций. Проделанные работы позволили сделать проезд на этом участке метро более безопасным, быстрым и комфортным. Например, скорость движения поездов на перегоне «Царицыно» — «Кантемировская» увеличился до 70 километров в час.

Ранее были названы станции-рекордсмены столичного метро по количеству переименований.

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