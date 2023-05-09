Интервалы движения поездов увеличены на синей ветке столичного метро из-за человека на путях
Интервалы движения поездов увеличены на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«На восточном участке Арбатско-Покровской линии (3) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях», - говорится в сообщении.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что движение на ряде улиц в Москве будет краткосрочно перекрыто в районе 22:00.