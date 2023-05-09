Движение транспорта перекрыли на ряде участков дорог в столице

Движение транспорта перекрыто на ряде участков московских дорог. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Так, движение запрещено на съезде с улицы Академика Скрябина, Волгоградском проспекте в сторону ТТК, внутренней стороне МКАД в районе съезда на Волгоградский проспект, а также на выезде с улицы Ташкентской.

Помимо этого, движение транспорта также запрещено на выезде на МКАД с улиц Верхние Поля, Чурилихи и Капотни, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Водителям рекомендовано приезжать в Москву после 19:00 из-за ограничений движения на Волгоградском проспекте и МКАД.