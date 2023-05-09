Москвичей предупредили о заморозках

В Москве с 10 по 11 мая ожидаются заморозки в утреннее и ночное время. Столбики термометров покажут от -1° до -6°. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В среду, 10 мая, температура поднимется до +17°. 11 мая ожидается потепление еще на один градус.

В пятницу, 12 мая, ночная температура составит от +4° до +9° градусов, а днем она повысится до 20°. Осадки не ожидаются.