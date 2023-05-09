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Москвичей предупредили о заморозках с 10 по 11 мая

В период с 10 по 11 мая в столице ожидаются заморозки в утреннее и ночное время. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичей предупредили о заморозках в утреннее и ночное время
© Вечерняя Москва

Температура воздуха в эти дни опустится до 1-6 градусов ниже нуля. Такая погода может затруднить движение транспорта и привести к увеличению ДТП на дорогах.

В связи с этим столичным автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. А теплая погода вернется в столицу во второй половине недели, передает официальный сайт мэра Москвы.

После периода заморозков в столице ожидается потепление. Кроме того, как минимум до 17 мая в Москве и области не планируется выпадение осадков. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобный погодный режим может увеличить риск возникновения пожаров.

В свою очередь ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к выходным москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов.

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